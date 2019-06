Orchester aus Neuss in Borken : Kammerakademie erneut nach Borken eingeladen

Orchester aus Neuss in Borken

Andres Mehne leitet die DKN in Borken mit Marc Coppey. Foto: Mehne

Neuss Die Deutsche Kammerakademie Neuss (DKN) ist zum dritten Mal „Orchester in Residence“ beim Musikfestival für das Westmünsterland.

Die Sommerpause muss warten, zumindest für die Musiker der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN). Denn das Stipendiatenensemble ist „Orchester in Residence“ beim Festival „Sommer-Schlösser-Virtuosen – Klassik im Westmünsterland“ vom 16. Juni bis zum 14. Juli in Borken. Die Konzertreihe ist ein musikalisch-kulturelles Projekt, das das kulturelle Angebot im Westmünsterland bereits seit Jahren auf hohem musikalischen Niveau bereichert. Im Mittelpunkt steht die klassische Musik, die in historischen Gebäude wie dem Fürstensaal im Schloss Ahaus, der Barockkirche Zwillbrock, der Stiftskirche St. Margareta Asbeck sowie dem Rittersaal Jugendburg gespielt wird.