Deutsche Bank in Neuss Anwohner filmt Sprengstoff-Attacke

Schreie, Sirenengeheul – und viel Nebel. Es ist eine unübersichtliche Szenerie, die auf dem 36-sekündigen Videoclip zu sehen ist, der unserer Redaktion jetzt zugespielt wurde. Eine Person mit Taschenlampe tritt aus der Dunkelheit hervor, rennt im Eilschritt vorbei an einer Bushaltestelle zu einem parkenden schwarzen Auto – das daraufhin mit laut aufheulendem Motor in Richtung Autobahn davonfährt. Aufgenommen wurde der Clip in der Nacht zu vergangenem Freitag und zeigt ganz offensichtlich Sequenzen, die sich nach der heftigen Automatensprengung in der Filiale der Deutschen Bank an der Bergheimer Straße zugetragen haben. Beute machten die Täter nicht, machten sogar von ihrer zweiten Ladung Sprengstoff keinen Gebrauch, die sie am Tatort zurückließen.