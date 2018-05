Neuss: Der "Wünschewagen" macht Station in Neuss

Neuss Einmal quer durch Deutschland radeln - und dabei Spenden sammeln für den Wünschewagen, der schwerstkranken Menschen jeden Alters bei der Erfüllung ihres letzten Wunsches begleitet: Das ist die Mission von Oliver "Oli" Trelenberg. Seit dem 14. Mai ist er von Stuttgart aus unterwegs und machte jetzt Halt in Neuss, wo ihn der Erste Stellvertretende Bürgermeister Jörg Geerlings im Rathaus empfing.

Bei seiner Tour ist Oli Trelenberg auf die Mithilfe der Städte angewiesen, durch die er radelt. Geerlings konnte ihm dann auch die gute Nachricht überbringen, dass das Dorint Kongresshotel Düsseldorf Neuss ihm ein kostenfreies Zimmer in der Quirinusstadt zur Verfügung stellt und so seine Benefiz-Radreise unterstützt. Wenn Oli Trelenberg am 30. Juni in Berlin seine Tour beendet, wird er rund 2500 Kilometer durch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gefahren sein. Dabei will er möglichst viele Menschen ermutigen, für den Wünschewagen zu spenden. Dieser speziell konzipierte Krankentransportwagen sorgt sowohl für die medizinische Versorgung als auch für eine angenehme Atmosphäre seiner Passagiere. Mit dem Wünschewagen fährt der Arbeiter-Samariter-Bund schwerstkranke Menschen, um diesen ihren letzten Wunsch zu erfüllen, sei es eine Reise an einen lebensgeschichtlich bedeutsamen Ort, ein Familienausflug oder der Besuch eines Konzertes oder einer Sportveranstaltung. Für Oli Trelenberg ist es die vierte Reise dieser Art. Mehr unter www.oli-radelt.de im Internet.