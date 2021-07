Initiative in Neuss : Werbekreis Neuss-Nordstadt sucht neue Mitglieder

Initiative in Neuss

Nordstadt Verein plant vorsichtig mit dem Nikolausmarkt im Dezember. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Ralph Dymek als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt.

Der Werbekreis Neuss-Nordstadt hat es in den vergangenen 16 Monaten nicht leicht gehabt. Auf der Jahreshauptversammlung im Kardinal-Bea-Haus sprach der Vorsitzende Ralph Dymek von einer Zeit, „die für uns alle herausfordernd war“. Viele Aktivitäten seien nicht möglich gewesen. Was die Kasse belastet hat: Auf Mitgliedsbeiträge war im vergangenen Jahr komplett verzichtet worden, gleichzeitig hatte der Nikolausmarkt, der durch den Losverkauf traditionell für gute Einnahmen sorgt, nicht stattgefunden. Auch die Zahl der Mitglieder ist spürbar auf jetzt unter 80 zurückgegangen. Jetzt werden vorsichtig wieder einige Veranstaltungen geplant: Am 9. November soll die Tradition des gemeinsamen Gänseessens wieder aufleben. Zwar kann man die Entwicklung der Pandemie nicht vorhersehen, aber nach jetzigem Stand könnte es auch wieder den Nikolausmarkt geben – es wäre der fünfundzwanzigste.