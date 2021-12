Verein „Miteinander für Uganda“ aus Neuss : Eine Schweißerlehre als Hilfe zur Selbsthilfe

Neuss-Hoisten Seit 2004 betreut der Neusser Verein „Miteinander für Uganda“ Hilfsprojekte und hat viele Patenschaften für Kinder übernommen. Eines dieser Patenkinder konnte beim jüngsten Besuch einen großen Schritt Richtung Selbständigkeit machen.

Bereits zum zwölften Mal konnte die Vorsitzende des Vereins „Miteinander für Uganda“, Anja Mecking, in der Vorweihnachtszeit in den ostafrikanischen Staat reisen, um vor Ort aktiv zu helfen und die Koordination der Projekte mit den Ehrenamtlichen der „Together for Uganda - Section Mutolere“ abzustimmen und voranzubringen. „2020 konnten wir coronabedingt nicht reisen, so dass es jetzt besonders wichtig war, dass wir unsere Ansprechpartner vor Ort wieder einmal besuchen und uns austauschen konnten“, stellt sie fest.