Wetterfeste Alternative : Ruderkasten in Neuss - Umkippen unmöglich

Neuss-Nordstadt Wenn Wind und Wetter Rudern auf offenen Gewässern fast unmöglich machen, ist der so genannte Ruderkasten unter einer Sporthalle auf der Furth die wetterfeste Alternative. Und Angst vorm Kentern muss auch niemand haben.

Sechs Ruderer finden in dem Boot, das in circa 80 Zentimeter tiefem Wasser vorne und hinten arretiert ist, Platz. Einen gewissen Bewegungsspielraum hat die schwimmende Konstruktion aber in der Längsachse, so dass die Trainingsbedingungen durchaus überzeugend sind. „Das ist eine echt gute Alternative im Winter und macht Spaß,“ findet Fanny. Das Gute am Ruderkasten: Rausfallen kann keiner und kentern wird das „Boot“ auch nicht, denn die Ausleger, an deren Dollen die Ruder befestigt werden, sowie die darunter liegenden Stege auf beiden Seiten machen das Umkippen unmöglich. Gerade für Anfänger sei dies gut, da der Faktor Angst im kippeligen Boot wegfällt, erklärt Stoffels. Gemeinsam mit seiner Schwester Pia leitet er auch das Training im Ruderkasten: „Für Technikübungen ist das hier optimal, da wir so auch mal etwas Neues ausprobieren können.“