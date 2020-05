Tourentipps für Neuss und Umgebung : Radwandertag auf eigene Faust planen

Der Niederrhein ist ein Radfahrerland. Das zeigt auch die Fülle an Tourentipps durch Neuss und sein Umland. Foto: ja/KK

Neuss Der Niederrheinische Radwandertag ist abgesagt, doch Radfahren bleibt erlaubt. Neuss Marketing regt an, ersatzweise die beiden Natur-Radtouren der Stadt abzufahren. Doch wer sucht, findet im Internet noch viel mehr Touren-Angebote.

Von Christoph Kleinau

Neuss Die schlechte Nachricht vorweg: Der Niederrheinische Radwandertag am 5. Juli fällt aus. Die fünf Rundstrecken mit Start- oder Zielort an der „Stempelstelle“ Kinderbauernhof werden nicht markiert, der von Neuss Marketing geplante Aktionstag fällt aus. Das Gute: Radfahren bleibt erlaubt. Und wer will, kann das sogar auf den Routen tun, die der ADFC Neuss gemeinsam mit dem Organisator „Niederrhein Tourismus“ für diesen Termin ausgearbeitet hat. Denn die sind fertig – und längst öffentlich. Man muss sie nur zu finden wissen.

Natur-Radtouren Steffi Lorbeer, Tourismusmanagerin bei Neuss Marketing, bedauert die Absage des Radwandertages, der im vergangenen Jahr in 63 teilnehmenden Städten rund 30.000 Radfahrer mobilisieren konnte. Die Absage wegen der Corona-Pandemie bedeute aber nicht, dass man sich nicht alleine, als Paar oder mit der Familie auf eine Entdeckungsreise durch Neuss machen kann. Zwei Vorschläge kann sie dazu machen, die auch ganz einfach umzusetzen sind. Denn seit 2012 gibt es zwei im damaligen Umweltamt ausgearbeitete Natur-Radrouten, die seitdem laufend aktualisiert wurden. Tour eins führt auf 40 Kilometern durch die „Neusser Mittelterrassenlandschaft“, die Alternative auf 47 Kilometern zu „Neusser Fluss- und Bachauen.“ Die gerade aktualisierten Tourbeschreibungen liegen als Flyer kostenlos in der Tourist-Info aus, können aber auch samt Karte unter www.neuss.de von der Internetseite der Stadt heruntergeladen werden.

Info Ein kleiner Leitfaden zum Erkunden der Stadt Zielgruppe Wer am liebsten zu Fuß unterwegs ist, kann mit dem Flyer „Neuss zum Erkunden“ historische Orte und Sehenswürdigkeiten erkunden. Aufmachung Der Leitfaden ist als Rundgang mit 44 Stationen angelegt. Start ist am Rathaus, man kann aber auch an jedem anderen Punkt einsteigen. Bezug Für 50 Cent ist die Broschüre in gedruckter Form in der Tourist-Info zu haben.

ADFC-Tourentipps Nur ein paar Klicks sind nötig, um auf der Internetseite des ADFC Neuss zeitlose Tourenvorschläge zu finden. Elf liegen aktuell vor, die mit Streckenlängen zwischen 17 und 50 Kilometern für die meisten wohl an einem Tag zu schaffen sind. Eine zwölfte mit Ziel Roermond ist mit 165 Kilometern Länge wohl eher etwas für hartgesottene Pedalritter. Für jede Tour bietet der ADFC Neuss einen Download der GPS-Tracks in unterschiedlichen Formaten und eine Tourbeschreibung an. Hilfreich sind auch Klassifizierungen wie „für Sportliche und Fotografen“, „für Familien“ oder „für Genießer“. Derzeit seien eine Fülle weiterer Touren in Vorbereitung, kündigt ADFC-Sprecher Heribert Adamsky an. Sein Verband beobachte, dass in der Corona-Pandemie, in der viele Freizeitangebote verboten sind, mehr Menschen als sonst mit dem Rad unterwegs sind. „Das wollen wir unterstützen“, sagt Adamsky, der den Selbstauftrag des ADFC in den Satz kleidet: „Erkundet neue Wege in der Stadt – und wir helfen Euch dabei.“

Radwandertags-Touren Etwas älter als der Niederrheinische Radwandertag, der in diesem Jahr seine 29. Auflage erlebt hätte, ist das Internet. Und das vergisst nichts. Wer möchte, kann sich im Netz deshalb noch einmal die Touren heraussuchen, die zum Beispiel im vergangenen Jahr unter dem Oberthema „Kultur in der Natur“ erarbeitet wurden. Damals war zum ersten Mal der Kinderbauernhof Start-, Ziel beziehungsweise Durchgangsstation für fünf Touren mit Streckenlängen zwischen 35 und 63 Kilometern. Das Programmheft mit einer Gesamtübersicht plus Streckenverläufen für 85 Thementouren am ganzen Niederrhein kann noch auf der Internetseite von „Niederrhein Tourismus“ eingesehen werden. Einfacher ist der Zugriff über die Internetseite neuss-marketing.de. Dort sind unter der Rubrik „Freizeitangebot“ alle fünf Touren des vergangenen Jahres als Kartenblatt einzeln hinterlegt und können einfach ausgedruckt und mitgenommen werden.

Aktuelle Tipps Meldeschluss des ADFC für den Niederrheinischen Radwandertag 2020 war schon im Februar. „Stadt. Land. Fluss“ wurde als Oberthema gewählt. Das bleibt auch so, sagt Adamsky, denn das fertige Gesamtpaket aus diesem Jahr wird einfach auf den 4. Juli 2021 vorgetragen. Der Verband der Fahrradfreunde hat aber schon am 31. März auf seiner öffentlichen Facebookseite einen Internetlink gepostet, der zu den fertigen Radwandertagstouren für 2020 führt. Gedacht war das offenbar als Trostpflaster, denn fast zeitgleich musste der ADFC wegen der Corona-Pandemie alle Tourenangebote im Frühjahr absagen. Dieser Link, der auf das Portal umap.openstreetmap.fr verweist, bildet auf einer Karte die Touren durch den Kreis ab, kann aber nicht ganz so einfach gehandhabt werden. Features wie die Möglichkeit, einzelne Touren einfach auszudrucken, bietet diese Präsentation nicht. Das Selektieren und die Speicherung etwa auf einem Handy ist auch eher etwas für Geübte.