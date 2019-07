Neusser (68) auf Radtour : Mit dem Rad über den „James-Bond-Pass“

Neusserfurth Bei Bernd Sievering laufen die Vorbereitungen für seine Radtour auf Hochtouren. Der ehemalige Fleischermeister will Ende Juli von Berchtesgaden zum Bodensee, und von dort in die Schweiz fahren, insgesamt 570 Kilometer.

Bernd Sievering hat viel vor. Erst drei Tage ist es her, dass der 68-Jährige seine Fahrradtour quer durch Deutschland beendet hat, doch am 31. Juli geht es wieder los: diesmal durch die Alpen. Geplant ist eine Fahrt von Berchtesgaden zum Bodensee, dann über den Furkapass, wo Szenen des James-Bond-Films „Goldfinger“ gedreht wurden, nach Andermatt in der Schweiz – über 570 Kilometer. Die Länge sei aber nicht entscheidend, sagt Sievering. Auf die Höhenmeter komme es an. „Andermatt liegt auf 1400, der Furkapass auf fast 2500 Metern mit einem Anstiegsweg von 23 Kilometern. Das ist eine Herausforderung.“