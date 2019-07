Kinderschutzbund Neuss : Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ sucht Verstärkung

Neuss Das Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ ist ein bundesweit erreichbares Beratungsangebot. Die große Bandbreite der Sorgen und Nöte von vielen Kinder und Jugendlichen spiegelt sich nach Auskunft von Gaby Hornbach vom Kinderschutzbund Neuss in den unterschiedlichsten Themen wider.

„Und nicht immer ist jemand zum Reden da", sagt sie. Fragen rund um Schule – gerade jetzt besonders aktuell die Nachprüfungen – Familie, Freundeskreis, Sexualität, Beruf und Ausbildung, Safer Internet und Cyber Mobbing machen deutlich, was junge Menschen beschäftigt und vor allem, was sie belastet. So erklärt erklärt Anna Zacharias, Fachreferentin bei „Nummer gegen Kummer": „Sich jemandem anonym anzuvertrauen, kann helfen, Ängste abzubauen und einen Ausweg für die eigene Situation zu finden."

Der Deutsche Kinderschutzbund in Neuss unterstützt dieses Projekt vor Ort und braucht dazu Verstärkung. Interessierten, die gut zuhören können, empathisch und vorurteilsfrei sind und Interesse an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen mitbringen, finden nach Überzeugung des Verbandes über ein Engagement bei der „Nummer gegen Kummer“ ein sinnstiftendes Ehrenamt in einem engagierten Beratungsteam. „Die beratenden Tätigkeit am Telefon stellt hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und zeitliches Engagement und erfordert manchmal ein großes Maß an Einfühlsamkeit und Toleranz“, sagt Hornbach. und manchmal erfahren man dabei auch viel über sich selbst, ergänzt sie.