Mit Neuss-Marketing die Stadt erkennen : „Kampf um Neuss“ als digitale Schnitzeljagd

Neuss Neuss-Marketing bietet eine Rätselrallye an, bei der man die Stadt und ihre Geschichte erkunden kann.

Mit „Der Kampf um Neuss“ bietet Neuss Marketing eine digitale Rätselrallye an, bei der man die Stadt, ihre Geschichte und ihre Sehenswürdigkeiten spielerisch erkunden kann. Rund 200 Teams haben sich bislang auf den Weg gemacht, berichtet Steffi Lorbeer, die selbst auch schon mal mit dem Handy losgezogen ist. Sie empfiehlt die Tour allen, die etwa an den Feiertagen im Mai und Juni etwas Besonders planen und verbindet das mit einem Angebot. Wer bis zum 30. April bei der Tourist-Info bucht, spart fünf Euro beim Teampreis.

Die Tour schickt die Spieler auf eine geheime Mission und versetzt sie zurück in das Jahr 1474. Damals befand sich Neuss in großer Not, denn der Herzog von Burgund belagerte mit seinem gewaltigen Heer die Stadt. Während der turbulenten Kämpfe um das Obertor schaffen es im Spiel zwei verwegene Gesellen, Hinrich van Loe und Johann Hellenbroich, sich aus der Stadt zu schleichen, um Hilfe bei der befreundeten Kölner Bürgerschaft zu suchen. Um beide zu unterstützen, müssen die Spieler der Rätseltour in kleinen Teams eine Mission meistern. Dazu beschäftigen sich die Teams vor Ort mit historischen Details und lernen so die Stadt aus einer besonderen Perspektive kennen.