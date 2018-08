Der belgische Organist Ignace Michiels spielte zum ersten Mal in Neuss

Neuss Der belgische Organist Ignace Michiels präsentierte dem Publikum ein ausgefallenes Repertoire.

In der Reihe der „Kathedral-Kollegen“ – so das Motto des diesjährigen Orgelsommers in der Quirinusbasilika – war der belgische Organist Ignace Michiels (54) erstmals Gast in Neuss. Er ist Organist an der Sint-Salvatorskathedraal in Brügge, der Bischofskirche des Bistums Brügge. Dort verantwortet er eine seit 1952 bestehende traditionsreiche Konzertreihe, unterrichtet zudem am Königlichen Konservatorium in Gent.