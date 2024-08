„Me time“ an der Neustraße Neusserin erfüllt sich Traum vom eigenen Modegeschäft

Deuß habe sich eigentlich schon immer für Mode interessiert. „Mode war jahrelang mein Plan B. Aber irgendwann kam der Punkt, an dem ich mir dachte, dass er nicht für immer nur in meinem Kopf bleiben sollte“, sagt sie. Deuß habe sich im Oktober vergangenen Jahres überlegt, was sie für ein eigenes Geschäft alles braucht. Dann habe sie eine Suchanfrage eingestellt. Bereits am nächsten Tag klingelte das Telefon mit der guten Nachricht: In der Neusser Innenstadt gibt es eine passende Immobilie.