Demonstrationszug durch Neuss : Weiße Nelken als Zeichen gegen Rassismus

„Sag Nein zu Rassismus“ stand auf den Transparenten in der Demo, die am Marienkirchplatz startete. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Neuss Zum Abschluss einer Demonstration wurde der Text einer Resolution verlesen, die auch ein Handlungsauftrag für die Stadt ist.

Politik und Verwaltung wollen noch stärker als bisher Bündnisse und Initiativen unterstützen, die Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus bekämpfen und Radikalisierung verhindern. Und sie wollen Anlaufstellen für Information und Beratung schaffen sowie kommunale Aktivitäten mit solchen Zielrichtungen bündeln und vernetzen. Festgehalten ist diese Absichtserklärung in der am Freitag vom Integrationsrat beschlossenen Resolution, die Bürgermeister Reiner Breuer am Samstagmorgen im Anschluss an einen Demonstrationszug auf dem Platz am Romaneum öffentlich verlas und sich damit demonstrativ hinter den Inhalt dieser Erklärung stellte.

Die Verlesung der Resolution war Höhepunkt der Abschlusskundgebung, bei der nach Angaben der Veranstalter weit über 300 Neusser für eine offene Stadtgesellschaft demonstrierten. „Wir sind Neusser, egal wo wir herkommen“, skandierten sie dabei minutenlang mit erhobenen Händen.

Ihre weißen Nelken legten viele Kundgebungsteilnehmer am Romenaum nieder. Foto: Christoph Kleinau

Der Kundgebung war ein Demonstrationszug durch die ganze Innenstadt vorangegangen. Der wurde von Passanten immer wieder mit Applaus bedacht, Pöbeleien oder herabwürdigende Bemerkungen waren nicht zu hören. Zu einer Nelken-Demonstration hatte Ozan Erdogan aufgerufen, der Vorsitzende des Integrationsrates – und fast jeder Teilnehmer hielt auch eine solche weiße Blume in Händen. Aus ihr formten viele zum Abschluss auf dem „Sehrohr“ in der Mitte des Platzes am Romaneum einen Kranz – als Zeichen der Zusammengehörigkeit.

Nach der Bluttat von Hanau, bei der in der vorvergangenen Woche neun Migranten von einem Mann aus dem rechten Spektrum ermordet worden waren, hatten gut 400 Neusser bereits eine Mahnwache abgehalten. Sie galt vor allem diesen Opfern. Die Nelken-Demonstration sollte darüber hinaus gehen und ein Zeichen gegen Demagogie, Hetze und Gewalt insgesamt setzen. So wurde in einer Schweigeminute aller Opfer von Terror gedacht.