Neue Neusser Delikatesse : Leckermäuler lieben die Whisky-Würstchen aus Holzheim

Neuss Neuss ist um eine Delikatesse reicher: Whisky-Würstchen. Die Idee hatte Christoph Clemens (52), der hochprozentige Destillate liebt und sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Er ist der Unternehmer, der hinter dem Ladenlokal „Spirituals“ in Holzheim und dem Online-Shop McWisky steht.

Die Whisky-Würstchen vertreibt Christoph Clemens exklusiv; bietet auch Variationen mit Gin oder Rum an. Deren Alkoholgehalt ist nicht ohne, so dass der Verzehr erst ab dem 18. Lebensjahr erlaubt ist. „Ich setze nur hochwertige Produkte ein“, sagt der Erfinder der Alko-Würstchen. Ob Whisky, Gin oder Rum – er verwendet nur Spirituosen vom „unabhängigen Abfüller“ Blackadder, die mehr als stattliche 60 Prozent Vol. aufbieten. „Es handelt sich um Einzelfass-Abfüllungen in Fassstärke“, nennt Clemens den Grund. Im Gegensatz zum Kochen bleibt der Alkoholgehalt beim Räuchern weitgehend erhalten.