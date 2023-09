Katholisch in Neuss Dekret aus Köln macht aus ganz Neuss eine pastorale Einheit

In der katholischen Kirche wird ab heute größer gedacht. Denn per Dekret hat Rainer Maria Kardinal Woelki als Erzbischof von Köln zum Stichtag 1. September die Vereinigung der fünf Seelsorgebereiche im Stadtgebiet mit insgesamt etwa 63.000 Gläubigen zu einer Pastoralen Einheit verfügt. Mit der Errichtung dieser – bistumsweit größten – Kostenpflichtiger Inhalt Pastoralen Einheit seien keine rechtlichen oder personellen Veränderungen verbunden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Generalvikariat. Ale Kirchengemeinden und gewählten Gremien bleiben bestehen. Die Frage, welche Rechtsform die insgesamt 67 Seelsorgeeinheiten im Erzbistum haben sollen, bleibt vorerst offen. Ab jetzt, sagt Kreisdechant Hans-Günter Korr als Pfarrer im Seelsorgebereich Neuss Nord, könne man vor Ort entscheiden, „wann es mehr wird“. Das heißt, wann sein Zuständigkeitsbereich beziehungsweise der Seelsorgebereich Neuss-West/Korschenbroich dem bereits bestehenden Dreier-Konstrut angesclossen wird. Das muss bis spätestens 2030 geschehen sein. Mit dem Dekret stehe aber auch fest, so Korr, dass es zu diesem Modell keine Alternative mehr gibt.