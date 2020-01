Debatte um Gewerbegebiete in Neuss : Derikum-Kompromiss der CDU von Linken abgelehnt

Neuss Die Erweiterung des Gewerbegebietes Derikum muss im Zusammenhang mit der Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebietes „Silbersee“ an der Ortsgrenze zu Dormagen und dem geplanten Autobahnanschlussstelle Delrath betrachtet und bewertet werden.

In diesem Punkt ist die Fraktion „Die Linke“ einer Meinung mit der Bürgerinitiative Elvekum. Denn diese drei Projekte zusammengenommen würden zu erheblichen Verkehrsbelastungen im Neusser Süden führen. Aus Sicht der Linken reicht es daher nicht aus, so der Bürgermeisterkandidat Roland Sperling, „das geplante Gewerbegebiet Derikum nur um 20 Prozent zu reduzieren und im übrigen hinter Büschen zu verstecken.“ Das sei Augenwischerei.

Jan-Philipp Büchler, Bürgermeisterkandidat der CDU, hatte mit diesem Vorschlag zur Verkleinerung wieder Bewegung in ein fest gefahrenes Thema bringen wollen. Seine Idee ist sicher Thema, wenn am Freitag (17.) die CDU Norf und ihre Stadtverordnete Waltraud Beyen ab 19 Uhr zum Neujahrsempfang in das Haus Derikum einladen. Büchler wird dort sein und ein Grußwort sprechen. Und auch Dorothee Helten von der Bürgerinitiative kündigte an, diesen Termin nicht verpassen zu wollen. Ihre BI lehnt die Gewerbegebietserweiterung ebenso ab wie die sieben Varianten für eine mögliche Erschließung, die ein Gutachter erarbeitet hat. Seine Arbeit, so Helten, entspreche nicht dem Auftrag des Rates und spreche keine Empfehlung aus.