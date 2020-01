Das Gewerbegebiet Derikum soll um 25 Hektar erweitert werden. Das gelbe Rapsfeld im Bild würde darunter verschwinden, das Gewerbegebiet an den Ortsrand von Elvekum (oben rechts) heranrücken. Die CDU regt an, diese Erweiterungsfläche zu verkleinern und über die Kruppstraße an Derikum anzubinden. Foto: Brefort, Jürgen