Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Koalitionsvertrag - Auch Wirtschaft braucht Enlastung

Rhein-Kreis David Zülow, NRW-Vorsitzender des Vereins Die Familienunternehmer, erwartet von der schwarz-grünen Koalition unter anderem die Schaffung effizienter, schlanker und digitaler Prozesse in der Verwaltung.

Insgesamt viele gemeinsame Projekte und Themen hätten CDU und Grüne in ihrem Koaltionsvertrag. Diese Ansicht vertritt David Zülow, Vorsitzender des Vereins Die Familienunternehner in NRW. „Insgesamt werden die wichtigen politischen Baustellen benannt und Lösungswege angekündigt. Es fällt auf, dass Klimaneutralität und Klimaschutz in nahezu allen Bereichen ausdrücklich als Ziele verankert sind. Dies ist aber mit enormen Mehrkosten verbunden und die Klimakrise ist bei Weitem nicht die einzige Herausforderung, der sich die Menschen und die Unternehmen in NRW ausgesetzt sehen“, betont Zülow. Hohe Inflation, steigende Steuern und Abgaben oder arbeitsplatzbedrohende Lieferengpässe träfen den Industriestandort NRW ganz besonders. Deshalb müsse die unmittelbare Entlastung der Wirtschaft mit dem gleichen Nachdruck verfolgt werden. Die Schaffung schlanker, effizienter und digitaler Prozesse in der Verwaltung müsste angesichts der haarsträubenden Verhältnisse dieselbe Priorität wie der Klimaschutz haben, äußert sich Zülow weiter.