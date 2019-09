Theater in Neuss : Das Theater am Schlachthof feiert sich selbst

Neuss Vor 25 Jahren ging im TaS die erste Premiere über die Bühne. Grund genug, das Jubiläum mit vielen Ehemaligen zu begehen.

Feiern, singen und klatschen: Das klingt doch fast wie ein Motto – und wird es wohl auch. Zumindest für die neue Saison im Theater am Schlachthof (TaS), denn die freie Bühne an der Blücherstraße wird 25 Jahre alt. „Wir sind ein bisschen erwachsener und professioneller geworden“, kommentiert Britta Franken, kaufmännische Geschäftsführerin des TaS, den Aufschlag von gleich drei Feier-Wochenenden, die zugleich auch die drei wichtigen Bereiche des TaS spiegeln: Kabarett, Musik und Theater.

Eine Mischung von allem ist nur geladenen Gästen vorbehalten: vor einer „Geschlossenen Gesellschaft“ (mit offiziellen Vertretern von Stadt und Land) gibt es am Sonntag, 15. September, einen musikalischen Anekdoten-Rückblick. „Danach feiern aber so, wie wir es wollen“, versichert Franken, „mit Grillen und vielen Freunden.“

Knapp eine Woche später steht dann das „Kabarett-Klassentreffen“ an. Auf der Künstlerliste stehen Harry Heib, Martin Maier-Bode (die beiden moderieren auch), Stefanie Otten, Dennis Prang, Jens Spörckmann, Sabine Wiegand – und diverse Überraschungsgäste. Es gibt ein Wiedersehen mit der Opossum-Truppe, dem Trio der „Rathauskantine“, einigen Stunkern ... „Jeder bringt mit, was er schon immer zeigen wollte“, sagt Franken lachend, und TaS_Sprecher Dennis Prang ergänzt: ergänzt: „Hinzu kommen die Überraschungsgäste, jeweils an einem Abend, das kann mal Jens Neutag sein oder Jens Heinrich Claassen.“ Ihre wichtigste Gemeinsamkeit: Sie sind alle Ehemalige, die vielleicht nur an einem der drei geplanten Abende (20. bis 22. September) Zeit haben.