Theater in Neuss : Das Theater am Schlachthof feiert mit Freunden

Neuss Zum 25-jährigen Bestehen gab es eine Feierstunde (die sich über zwei Stunden erstreckte) vor geladenen Gästen.

Die Geburtstagstorte gab es nur virtuell auf dem Plakat, aber immerhin dreistöckig. Und sie entfaltete ein kleines Feuerwerk,was ja auch etwas Besonderes ist. Torte und Raketen strahlten im Barbara-Viertel zu Ehren des 25-jährigen Bestehens des Theaters am Schlachthof, kurz TaS. Bei einer Matinee mit geladenen Gästen wurde an die wilden Gründungsjahre erinnert, bevor ab nächsten Freitag auch das Neusser Publikum „feiern, singen und klatschen“ darf. Schneller Kartenkauf ist angeraten: Viele der Jubiläumsvorstellungen sind bereits ausverkauft.

Vor geladenen Gästen aus der Politik, der Wirtschaft und dem Kunstbetrieb erinnerten die Festredner an jene aufregenden Zeiten, als sie selbst noch jünger und die Umstände für freie Kunst noch nicht so günstig waren. Wenn man dann gleich im Gründungsjahr des Theaters mit einem Song auf die Bühne trat, der dem Kanzler (seit einer gefühlten Ewigkeit Helmut Kohl) zum Freitod riet, dann war der Skandal perfekt und die Zukunft eigentlich gleich verbaut. Jetzt, nach einem Vierteljahrhundert, konnten auch die Vertreter der Kanzlerpartei über die damalige dreiste Frechheit von Martin Maier-Bode schmunzeln.

In der Fest-Broschüre gehen die Theatermacher aber auch erstaunlich offen mit den selbst verschuldeten Krisen ihres Hauses an der Blücherstraße um. Ende des Jahres 2011 stand das scheinbar auf hohem Niveau funktionierende Theater finanziell vor dem Ruin. Eigenart, der Gründungsverein des Theaters, musste einen Notvorstand bilden, den man durch die Kulturverwaltung ergänzte. Als große Hilfe zeigte sich dabei der damalige Bürgermeister Herbert Napp (der allerdings in den Dankesreden nicht erwähnt wurde). Damals wurde erstmal die Buchhaltung neu ausgerichtet – und Britta Franken als kaufmännische Geschäftsführerin zurückgeholt, die für ihren unermüdlichen Einsatz stehende Ovationen bekam. Kabarettist Jens Neutag erinnerte sich an das desolate Quittungswesen, das er als Kassenwart des Vereins damals übernahm: „Da schrieb jemand in eine Kladde: Ich hab’ 100 Mark bekommen. Und ein anderer: ich auch.“