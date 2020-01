Fünfte Jahreszeit : Die Neusser Karnevalssitzungen im Überblick

Die KG Müllekolk feiert wieder im Thomas-Morus-Haus. Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Neuss Fastelovend geht im neuen Jahr weiter: Noch elf Sitzungen in der Session 2019/2020 in Neuss, dann ist Weiberfastnacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir sind alle Nüsser“ – so lautet in diesem Jahr das Motto des Neusser Karnevals. Nach der Pause über Weihnachten geht es mit den Sitzungen weiter. In den vergangenen Jahren machte „Nüsser för Nüsser“ meist den Auftakt. Doch in diesem Jahr wurde die Sitzung der Blau-Rot-Goldenen ans Sessionsende verschoben. „Damit die Leute nicht mehr so sehr in Weihnachtsstimmung, sondern schon richtig im Karnevalsfieber sind“, sagt Christoph Kinold, Geschäftsführer des Neusser Karnevalsausschusses. Nach dem unerwarteten Tod des langjährigen Moderators und Ehrenpräsidenten der KG Blau-Rot-Gold, führt in diesem Jahr Andreas Radowski, Sitzungspräsident der Blauen Funken, durch den Abend. Weitere Sitzungen der Neusser Karnevalsvereine im Überblick:

Blaue Funken Den Auftakt macht die Sitzung „Kamelle us Kölle“, die bereits ausverkauft ist. 2020 mit einem besonderen Jubiläum. Die Blauen Funken feiern elf Mal sechs Jahre – auftreten werden Brings, Cat Ballou und Kasalla. Als Büttenredner werden Guido Cantz, Mark Metzger, Fritz Schopps und Martin Schopps zu Gast sein.

KG Müllekolk Am Freitag, 17. Januar, beginnt um 20 Uhr die Kostümsitzung der Karnevalsgesellschaft Müllekolk im Thomas-Morus-Haus.

Heimatfreunde Am Samstag, 18. Januar, findet im Gare du Neuss der „Nüsser Ovend“ statt. „Die Sitzung ohne Namen“ findet am 21. Januar um 19.30 Uhr im Zeughaus statt. Beides ist ausverkauft.

Norfer Narrenclub Die Sitzung der Jecken aus Norf ist am Samstag, 25. Januar, in der Gesamtschule Feuerbachweg. Beginn ist um 19.50 Uhr (Einlass: 19 Uhr).

Karnevalsfreunde 1970 Ebenfalls am 25. Januar findet die Prunksitzung der Karnevalisten aus Grefrath statt. Diesjähriges Motto: „Grefrath jeht auf’s Janze und lässt de Puppe danze“. Einlass in die Mehrzweckhalle an der Stephanusstraße ist um 18.30 Uhr. Die Kindersitzung der Grefrather ist am 15. Februar.

Grün-Weiss-Gelb Die Herrensitzung der Grün-Weiss-Gelben ist am Sonntag, 9. Februar, in der Wetthalle. Einlass ist ab 10 Uhr, Beginn um 11 Uhr. Am Dienstag, 11. Februar, geht es weiter mit der Seniorensitzung in der Stadthalle. Beginn um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr. Die Damensitzung der KG ist am Sonntag, 16. Februar, in der Wetthalle. Los geht es um 15 Uhr, Einlass ab 13.30 Uhr.

Blau-Rot-Gold „Nüsser für Nüsser“, die Sitzung der NKG Blau-Rot-Gold, findet statt am Freitag, 14. Februar, im Thomas-Morus-Haus. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.45 Uhr. Die Kindersitzung ist am 16. Februar.