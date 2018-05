Schankwirtschaft bleibt in Neuss: Das "Schwatte Päd" eröffnet vor Kirmes

Neuss Sechs Jahre stand die älteste Wirtschaft der Stadt leer, jetzt wagen zwei neue Pächter einen Neustart - ohne eine Brauerei im Rücken. Sie setzen auf ein Konzept, das auch Weingenießer zufrieden stellt. Die Gastro-Szene reagiert erfreut.

Die Stadt erwog sogar, das Haus zu erwerben - ohne allerdings je darüber mit der Eigentümerin gesprochen zu haben, wie diese bemerkt. Zuvor hatte sich ein Neusser Gastwirt als (letzter) Interessent zurückgezogen, weil vor dem Haus am Büchel keine Außengastronomie in nennenswertem Umfang möglich war. Die neuen Betreiber sondieren bei der Stadt ebenfalls in diese Richtung, berichtet Lettini, ohne davon aber eine Neueröffnung abhängig zu machen.

Für die Innenstadtgastronomie wäre ein Lokal "Em Schwatte Päd", das auch funktioniert, eine Bereicherung "und für uns alle gut", betont Michael Bott, Wirt im "Neuen Marienbildchen". Denn dann würden die Gäste in der Stadt bleiben und nicht ins Umland fahren. Bott spricht von einer abwechslungsreichen Gastronomie-Szene in Neuss - zu der das "Marienbildchen" auch noch gehören wird, wenn er selbst im Herbst in Rente geht. Als Nachfolger stehe Werner Galka fest, der Betreiber der Wunderbar - der auch schon am "Päd" interessiert war.