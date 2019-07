Neusser Woche – Bürgerssöhne und Stadtmütter : Vom Mut des Komitees

Neuss Man kann ja über das Komitee des Neusser Bürger-Schützen-Vereins vieles denken und manches sagen, aber eins kann man nicht: Präsident Martin Flecken und seinen Mitstreitern mangelnden Mut vorwerfen.

Wenn nun die Neusser Bürger und Bürgerssöhne am 13. Juli bei „Zog-Zog“ darüber befinden, ob auch in diesem Jahr das Schützenfest gefeiert werden soll, dann werden erstmals Bürgerstöchter, pardon Stadtmütter, in der Stadthalle sitzen. Von einem „Dammbruch“ sprechen die einen, was die anderen für „längst überfällig“ erachten. Sei’s drum. Das Komitee hat beschlossen, alle – und eben nicht nur die männlichen – Mitglieder des städtischen Hauptausschusses einzuladen. Das ist seine souveräne Entscheidung, die der Präsident herbeigeführt hat, denn das Komitee als Gastgeber sagt, wen es einlädt und wen nicht. Ein kluger und sympathischer Beschluss, denn Frauen, die Verantwortung in und für die Gesellschaft übernehmen, dürfen nicht schlechter gestellt werden als ihre männlichen Kollegen – wenn sie es denn als Lust und nicht als Last ansehen, einen Samstagabend in der Stadthalle zu verbringen. Das Komitee hat sich bewegt. Nun ist es an den Stadtmüttern, der Einladung auch zu folgen.