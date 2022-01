Nora (11) zu Rüdiger Hempel „Das Jahr 2019“: Das Bild sieht so natürlich aus und gar nicht, als wäre es gemalt. Jeder Grashalm ist gut getroffen, es wirkt alles so echt, fast so als wäre man selbst da. Ich denke, dass die Landschaft irgendwo im Süden ist, vielleicht an einem Ferienhaus.