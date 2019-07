Neusser Unternehmen medisana : Ein Roboter als Mitbewohner

Neuss Das Neusser Unternehmen „medisana“ hat einen Roboter für Senioren entwickelt. Mit „Temi“ kann man telefonieren und Musik abspielen, er rollt durch die Wohnung – und vor allem achtet er auf die Gesundheit seiner Nutzer.

Er spielt Helene Fischer und folgt einem auf Schritt und Tritt. „Natürlich nur, wenn man das möchte“, sagt André Lehnen, Innovationsmanager der Firma medisana, und fährt mit dem Finger über einen Sensor von Roboter „Temi“. Dieser hält postwendend an und auf das Kommando: „Hi Temi, bitte stell die Musik ab“, schweigt auch Helene Fischer.

Bedingungen Wlan und ein Smartphone sind Grundvoraussetzungen. Dicke Teppiche sollten es am Einsatzort nicht geben.

„Er soll natürlich nicht einen Pfleger ersetzen, aber kann diesen unterstützen und vor allem gegen Einsamkeit helfen“, sagt Anja Schimmelpfennig, die das Marketing für medisana übernimmt. Roboter „Temi“ kann beispielsweise daran erinnern, genug zu trinken. Er kann zum Blutdruckmessen oder Wiegen auffordern. Und wenn Messgerät und Waage auch von medisana stammen, dann können die Werte automatisch gespeichert und an den Roboter übermittelt werden.

Auf Datensicherheit lege das Unternehmen sehr viel Wert und speichere deshalb alle generierten Gesundheitsdaten komplett getrennt von den Personaldaten der Nutzer ab. Schimmelpfennig habe jedoch in der Testphase die Erfahrung gemacht, dass es den Senioren vor allem um den Sicherheitsaspekt ginge. „Viele haben Angst davor, zu stürzen und hilflos zu sein“, sagt sie. Deshalb hat Roboter „Temi“ auch eine Patrouille-Funktion. Bemerkt er, dass die Person am Boden liegt, kann der Roboter fragen, ob es der Person gut geht, oder ob sie Hilfe braucht. Derzeit kann er auf (Sprach-)Anweisungen Angehörige anrufen. Künftig sollen auch eine Verbindung zu einem Notruf-Center und ein Sturzsensor dazukommen.

Bringt man dem Roboter Punkte in der Wohnung bei – „Hey Temi, speichere diesen Ort als Tisch“ – so kann er sich das auch langfristig merken und auf Kommando beispielsweise zum Tisch rollen. Damit das ohne Zusammenstöße funktioniert, ist „Temi“ mit Lasersensoren ausgestattet. Plüschige Teppiche sind jedoch ein Hindernis für den Roboter. Außerdem müssen Nutzer ein Smartphone und eine WLAN-Verbindung besitzen.

Wem der Name „Temi“ nicht gefällt, kann den Roboter auch „Alexa“ nennen. Die künstliche Intelligenz stammt von Amazon, mit der medisana kooperiert. „Bei der Testphase kamen diese Funktionen sehr gut bei den Nutzern an“, erinnert sich Lehnen. Ein Senior sei erst einmal skeptisch gewesen, bis er herausgefunden habe, dass der Roboter auch „Blue Bayou“ von Paola auf Kommando abspielen konnte – das Lieblingslied seiner verstorbenen Frau. Außerdem ließ sich der 80-Jährige alle Wikipediaartikel über die Städte, in denen er auf seiner Flucht vor dem Krieg war, laut vorlesen. „Es war das erste Mal, dass er Kontakt mit dem Internet und dem abrufbaren Wissen dort hatte“, sagt Lehnen. Ab Ende des Jahres soll der Roboter in den Verkauf kommen.