Blaues NGZ-Sofa : Närrischer Jubiläumstalk mit dem Prinzenpaar

Neuss Ein närrisches Jubiläum zum Auftakt. Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung geht mit ihrer Talkreihe „Auf dem blauen NGZ-Sofa“ in das elfte Jahr.

Die bunten Kostüme des Begleittrosses bildet den Rahmen für ein Gespräch über die Lust aus dem Alltag auszubrechen und für ein paar Tage in eine fremde Rolle zu schlüpfen. Karnevalisten vereint das Bestreben, die Sorgen für ein paar Stunden hinter sich zu lassen und unbeschwert mit fröhlichen Menschen zu feiern. Diese Botschaft tragen Prinz Bernd und Novesia Conny in dieser Session durch die Stadt. Den organisatorischen Rahmen für das fröhliche Tun schafft der Karnevalsausschuss der Stadt Neuss. Was getan wurde und was noch erledigt werden muss, damit die Neusser Narren und ihre Gäste „losgelöst“ feiern können, darüber berichtet Präsident Jakob Beyen.