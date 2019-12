Neusser Kammerorchester : Konzert wurde zur Hommage an Mozart

Neuss Das Neusser Kammerorchester unter Joachim Neugart hatte gleich vier Solisten zum 55. Konzert Junger Künstler eingeladen.

Für einen weiteren Höhepunkt im durch die Solisten abwechslungsreichen Programm sorgte dabei die in Hoisten geborene Mezzosopranistin Lara Grote (21), die mit wohltuend markanter Stimme Mozarts wechselhafte Emotionen in dieser Arie interpretierte. Das Konzert wurde geradezu zur Hommage an Mozart, als die älteste „junge Neusser Künstlerin“ Sandra Urba (32) sein „Konzert für Klavier und Orchester in c-Moll“ in einer auch virtuos überzeugenden, vor allem aber emotional überreichen Interpretation spielte. Die Pianistin ist dem NKO seit Jahren verbunden und in Neuss auch schon mit dem Eldering-Ensemble aufgetreten.