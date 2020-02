VHS in Neuss : Der Klimawandel ist ein Schwerpunkt bei der VHS

Neuss Demonstrationen der Bewegung „Fridays for Future“ und politische Debatten über ein neues Klimaschutzkonzept für Neuss zeigen: Energiewende, ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehören zu den großen Themen der Gegenwart.

Als größter außerschulischer Lernort in der Stadt bringt sich die Volkshochschule in diese Debatte wie selbstverständlich ein, und das unter anderem mit dem Umweltwissenschaftler Michael Kopatz, der am 12. Februar über sein Buch „Schluss mit der Ökomoral“ sprechen wird. Seine Ansicht: Für ein nachhaltiges Leben müssten Regeln per Gesetz getroffen werden. Weitere Angebote zu diesem Schwerpunktthema sind Exkursionen in den Tagebau Hambach und den Hambacher Forst sowie eine Diskussionsveranstaltung am 16. Juni, bei der nach einer nachhaltigen Energie-Infrastruktur gefragt wird.