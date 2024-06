Bandserie in Neuss 7pm Revival – Der Name ist Programm

Die vier wollen zeitlose, lebhafte und lebensfrohe Musik erschaffen und jeden mit ihrer Musik ansprechen. In ihren Texten verarbeitet die Band Erlebtes. Für sie sei es immer etwas Besonderes, wenn sie ihre eigenen Songs live performen dürfen.

„Vielfältig“ beschreibt die Musik von 7pm Revival besonders gut. Sie wollen eine Vielfalt mit ihren Songs bieten; neben zwei Songs auf Englisch haben die vier auch ein Lied auf Deutsch veröffentlicht, bei dem Bassist Tom neben Diana sein Gesangstalent präsentiert. Während Diana sich mit englischen Songs wohler fühlt, schreibt Tom lieber auf Deutsch. Er ist der Meinung, deutsche Texte würden immer mehr in Verruf geraten, obwohl man in der deutschen Sprache sehr lyrisch schreiben kann. Ein Vorbild für ihn ist dabei der deutsche Künstler Jeremias. Um sich noch ein bisschen mehr auf die Musik zu konzentrieren, will 7pm Revival nach Frankreich fahren und dort in Ruhe Songs fertig schreiben und viel jammen.

Gefördert und unterstützt wird die Band durch das Romaneum und Eddy Schulz. Der Proberaum, in dem 7pm Revival zweimal pro Woche probt, wird vom Romaneum zur Verfügung gestellt und die Studioaufnahmen für ihre Singles „Ich&Ich“, „The Other Road“, und „Your Way“ wurden ihnen kostenlos angeboten. Auch bei der Suche nach Auftritten wird die Band von Eddy Schulz unterstützt, kümmert sich aber auch selbst um Auftritte und hat unter anderem bereits bei dem Neuss Now Festival und dem Young Stage Festival im Landestheater gespielt.