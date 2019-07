Sonntag, 14. Juli 2019



8.30 Uhr Antreten der Schützen am Vorplatz „Am Reuschenberger Markt.“

9 Uhr Gemeinsamer Dankesgottesdienst in der St. Elisabeth Kirche

10 Uhr Totenehrung mit Zapfenstreich am Ehrenmal

10.45 bis 12.30 Uhr Musikalischer Frühschoppen im Festzelt

14.45 Uhr Aufstellung des Regimentes an der Bergheimer Straße

15.15 Uhr Aufzug der Hönesse und Schwenkfahnen. Danach große Königsparade mit anschließendem Festzug. Im Anschluss Preisschiessen der Ehrengäste am Schießstand.

19.30 Uhr Schützenball und Königstreffen im Festzelt mit DJ Stiefel

20.30 Uhr Ball der Korpssieger und Korpskönige (Eintritt 5 Euro)