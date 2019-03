Erste Modernisierung seit zehn Jahren : Das Crowne Plaza Neuss investiert in seine 246 Zimmer

Neuss Hotel am Rhein verschickt Einladung zur Eröffnung per Heliumballon. Jetzt werden Lobby, Bar und Restaurant renoviert.

Das Hotel Crowne Plaza Düsseldorf-Neuss hat investiert und die 246 Zimmer und Suiten für seine Gäste renoviert. Es ist die erste grundlegende Modernisierung seit gut zehn Jahren, teilt das Unternehmen mit. Zum Abschluss der Arbeiten stiegen am gestrigen Freitag 246 Heliumluftballons auf, an deren Schnur Einladungen befestigt wurden. Die Idee dahinter: Wer eine dieser Einladungen findet und an die angegebene Adresse eine E-Mail schreibt, wird zu einem Fest in das Hotel am Rheindeich eingeladen.