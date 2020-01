An der Jülicher Landstraße : „Das Futterhaus“ eröffnet einen Markt in Neuss

Das Futterhaus eröffnet im Februar an der Jülicher Landstraße. Foto: Andreas Buchbauer

Neuss Die Zoofachhandelskette „Das Futterhaus“ kommt nach Neuss. Die Eröffnung ist für Donnerstag, 13. Februar, geplant. Dafür wird eine 500 Quadratmeter große Fläche derzeit an der Jülicher Landstraße 88 hergerichtet.

Insgesamt entstehen sieben Arbeitsplätze. Das teilt eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit. Marktleiter wird Karl Schiller, Franchisepartner ist Christian Schiller. Mit der Neueröffnung wird „Das Futterhaus“ insgesamt 344 Märkte in Deutschland haben, in NRW sind es dann 66. Die Fachmarktkette bietet unter anderem ein großes Sortiment an Nahrung und Zubehör für Heimtiere.

Der erste „Futterhaus“-Markt wurde 1987 von Herwig und Marion Eggerstedt in Pinneberg (Schleswig-Holstein) gegründet. Ab 1993 folgte die Umsetzung der Franchise-Idee, in Wedel bei Hamburg wurde der zweite Markt eröffnet. Nahezu zeitgleich – ab 1992 – eroberte auch Mitbewerber „Fressnapf“ den Markt für Heimtierbedarf mit einem Franchise-System. Torsten Toeller hatte den ersten „Fressnapf“-Markt damals in Erkelenz gegründet. Beide Ketten wuchsen seither rasant.

Bei „Das Futtherhaus“ stieg 1999 die Bartels-Langness-Unternehmensgruppe (Bela) ein. Durch die Beteiligung konnten das Expansionstempo gesteigert und die Einkaufskonditionen verbessert werden. 2003 nahm „Das Futterhaus“ die ersten Eigenmarken ins Sortiment auf. 2016 wurde die Activa Heimtierprodukte GmbH & Co. KG zur Entwicklung der Hausmarken in Eigenregie gegründet. Parallel dazu wuchs das Netz an „Futterhaus“-Märkten.

Das liegt auch am guten Branchenumfeld. Denn der Heimtiermarkt gilt als Wachstumsmarkt. Laut Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) gab es 2018 einen Gesamtumsatz von 4,2 Milliarden Euro im Fach- und Lebensmitteleinzelhandel – rund 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Hinzu kamen 625 Millionen Euro über den Online-Markt und 100 Millionen Euro für Wildvogelfutter. Insgesamt leben laut IVH rund 34,4 Millionen Heimtiere in bundesdeutschen Haushalten – und damit in 45 Prozent aller Haushalte. Am beliebtesten sind Katzen, gefolgt von Hunden.

(abu)