Sozialdienst katholischer Frauen in Neuss investiert : Ein Blick in das neue Frauenhaus

Ein Blick in das neue Frauenhaus

Sozialdienst katholischer Frauen in Neuss investiert

Neuss Nach Umbau und Modernisierung stehen wieder alle acht Appartements zur Verfügung. Die Anonymität der Einrichtung und der Frauen, die sich vor erlebter Gewalt dorthin retten konnten, konnte gewahrt bleiben.

Nach acht Monaten der Sanierung und Renovierung erstrahlt das Neusser Frauenhaus „in neuem Glanz“. Die Flure und die acht Appartements, in denen im vergangenen Jahr 109 Frauen und in vielen Fällen auch deren Kinder Zuflucht fanden, wurden nicht zuletzt mit neuen Duschen und Toiletten ausgestattet. „Und zum ersten Mal seit Bestehen des Hauses wurde das komplette Mobiliar erneuert“, berichtet Elke Kroner, die Leiterin des Hauses, bei der Einsegnung der neuen Räume durch Pastor Wilfried Korfmacher.

Ein Einzelbett, dazu – je nach Appartement – ein weiteres Einzel- oder ein Etagenbett, Platz für ein Gitterbettchen, ein Tisch mit Stühlen, ein Schrank, ein Waschbecken und eine Pantryküche gehören nun zu einem Appartement. Auch die Gemeinschaftsräume und Sanitäranlagen wurden saniert. „Das war uns sehr wichtig, da wir im Sanitärbereich bis dato sehr knapp aufgestellt waren“, so Kroner.

Der Sozialdienst erinnerte an die Gründung

Der Sozialdienst erinnerte an die Gründung : Frauenhaus bietet seit 25 Jahren Zuflucht

Eine weitere wichtige Voraussetzung für den Umbau war, dass trotz der Bauarbeiten immer die Hälfte der Appartements bewohnbar sein musste. Schließlich war der Andrang im vergangenen Jahr so groß, dass bei Vollbelegung noch 87 Frauen (und 92 Kinder) abgewiesen werden mussten. „Das haben wir auch geschafft, aber es war für die Frauen, die in dieser Zeit hier waren, nicht ganz einfach“, sagt Kroner.

Dies nicht nur wegen des Baustellenlärms, sondern vor allem wegen der vielen männlichen Handwerker, die sich dann im Frauenhaus aufhielten. „Zwischendurch waren wir eher ein Männer- als ein Frauenhaus“, scherzt sie rückblickend. Damit diese Situation für die schutzbedürftigen Frauen tragbar war, habe es viele Gespräche mit den Handwerksbetrieben gegeben. Verbunden mit dem Appell, die Anonymität des Hauses und der Bewohnerinnen zu bewahren, also die Adresse der Einrichtung nie publik zu machen. Die Sorge, dass Männer das Haus auf der Suche nach ihrer Frau „ausspähen“ könnten, ist ständiger Begleiter aller in der Einrichtung. Und vereinzelt kommt es sogar vor, dass einer dieser Peiniger vor der Tür steht -– und sich nur von der Polizei fortbewegen lässt. Doch während der Bauarbeiten kam das nicht vor.

Trotzdem seien Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen froh, dass die Bauphase endlich abgeschlossen ist. „Spätestens ab dem 1. Dezember stehen uns wieder alle acht Appartements zur Verfügung“, so Kroner.

Acht Frauen können in der Einrichtung dann – egal ob alleinstehend oder mit Kindern – wieder „Schutz vor Bedrohung und Misshandlung durch den Lebenspartner“ finden, wie es an einer Info-Tafel im Haus zu lesen ist. „Es geht darum, hier zur Ruhe zu kommen und neue Perspektiven zu finden“, so Kroner.