Treffen aller Kulturen in Neuss : So international ist die Stadt Neuss

So international ist die Stadt Neuss

Treffen aller Kulturen in Neuss

Bürgermeister Reiner Breuer durfte die Küche verschiedener in Neuss lebender Nationalitäten nicht nur probieren, sondern mit zubereiten. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Beim „Fest der Kulturen“ stellten sich am Samstag Vertreter vieler Herkunftsländer vor. Leider blieb die Zahl deutscher Besucher klein.

Ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Herkunft und aus verschiedenen Kulturkreisen ohne Vorurteile und Konflikte: Dieses Ziel haben sich die Veranstalter vom „Fest der Kulturen“ in Neuss gesetzt. Um es zu erreichen, hat der Arbeitskreis „Integration und Migration der Stadt Neuss“ in Zusammenarbeit mit dem Integrationsamt und dem Integrationsrat vor zehn Jahren schlussendlich auch das „Fest der Kulturen“ ins Leben gerufen, das seither ein wichtiger Bestandteil der Integrationsarbeit in Neuss ist.