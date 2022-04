„Das Camp“ im RLT Neuss : Bürgerbühne meistert Spagat zwischen Trash-TV und Krimi

Neuss „Das Camp“ wurde auf der Studiobühne des RLT zweimal am Wochenende vor ausverkauftem Haus gespielt – und wusste zu überzeugen. Doch gab es etwa einen Mörder in den eigenen Reihen?

Auch in dieser Spielzeit entwickelte die Bürgerbühne am Rheinischen Landestheater (RLT) in Neuss wieder ein eigenes Stück. Als Gruppe zusammenfinden, Körperausdruck üben und Schauspieltechniken kennenlernen, das ist vornehmliches Programm der Bürgerbühne.