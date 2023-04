Alte Post in Neuss Humorvolles Aufräumen mit dem „Anfängerinstrument“ Blockflöte

Dagmar Wilgo lud zuerst das Publikum ein, seine Vorurteile zu thematisieren. Kurioses scholl ihr entgegen: „Pädagogisches Nutzholz - Quietschprügel – Klangschnuller – Notenlernkrücke“ und so weiter. Dann ging die Blockflötenlehrerin, die man durchaus wegen vieler internationaler Konzerte „Weltstar ihres Fachs“ nennen darf, auf die Geschichte des ältesten Instruments der Menschheit ein. Schon in prähistorischen Zeiten, also vor 2,6 Millionen Jahren, wurde es für Musik verwendet. Das Instrument bestand zunächst aus hohlen Knochen. Erhaltene Flöten aus dieser Zeit weisen aber bereits Grifflöcher auf, die unterschiedliche Tonhöhen ermöglichen. In Europa ist das Instrument spätestens seit dem 11. Jahrhundert belegt, ab dem 14. Jahrhundert zählte es zu den wichtigsten Holzblasinstrumenten. Ausflüge in die Literatur und Malerei kennzeichneten den Vortrag, die dank Leinwand gut nachvollziehbar waren. Die Griechen setzten die Blockflöte auch als Phallussymbol ein, wie Vasenmalereien bestätigen. Auch der niederländische Renaissancemaler Hieronymus Bosch ist in seinem „Garten der Lüste“ (1515) nicht weit davon entfernt. Dagegen setzt der Schriftsteller Hans-Ulrich Treichel in seinem Roman „Tristanakkord“ allen frühkindlich Blockflötengeschädigten ein Kollektivdenkmal. Woran erkennt man erfolgreiche Blockflötistinnen? „An langen Haaren und Gesundheitslatschen“, erläuert Dagmar Wilgo und bedauert zugleich, dass ausnahmslos Männer ihr Fach an Hochschulen lehren. Eine vollkommen kabarettistische Note erhält der Abend, wenn in einem Einspieler der frühere US-Präsident Donald Trump erklärt: „Make Blockflöte great again!“ Dass Dagmar Wilgo notenfest ist, beweist sie mit fünf Stücken aus „Rituais“, die Matthias Heep (58) für sie im Jahre 2020 geschrieben hat. Der Schweizer Komponist beschreibt afrobrasilianische Gottheiten, die er in einem See in Salvador de Bahia (Brasilien) gefunden hat. Ein Vorteil: Dagmar Wilgo konnte gleich fünf unterschiedliche Blockflöten, von der Sopranino und dem Großbass, makellos bespielen.