Gastronomie in Neuss : Crowdfunding soll Restaurants und Lokale retten

Neuss Um die Neusser Gastronomen zu unterstützen, hat sich ein Verein gegründet: „Verein zur Rettung der Gastronomie“. Er wirbt mit Hilfe etwa des Ex-Fortunen Andreas „Lumpi“ Lambertz um Spenden.

Die Gastronomie in Neuss kann aufatmen: Ab Montag dürfen Restaurants und Cafés wieder öffnen. Doch auch wenn die Nachricht die Gastronomen erleichtert, so wird der durch die Corona-Krise entstandene Schaden viele noch lange begleiten. Deshalb haben einige Neusser Gastronomen den „Verein zur Rettung der Gastronomie“ gegründet. Im Rahmen eines Crowdfundings sammeln sie Spenden, um den Mitgliedern finanziell unter die Arme zu greifen. Einige Neusser Persönlichkeiten unterstützen die Aktion bei einem Imagefilm.

Trotz Fördergeldern und Ersparten kämpften die Gastronomen weiterhin ums Überleben. Der erste Vorsitzende des Vereins, Michael Bott, selbst jahrelanger Wirt des Marienbildchens, sieht besorgt auf die Situation: „Die Lage ist ernst. Ich bin schockiert. Wie auch sonst niemand, hätte ich so etwas nie für möglich gehalten.“ Egal, welche Lockerungen kommen würden, niemand bringe das zurück, was sie bis jetzt schon verloren haben, sagt Bott. Er appelliert an die Neusser: „Jetzt brauchen wir die Hilfe von euch allen.“

Die Situation sei noch angespannt, sagt Susanne Bünder. Sie ist die zweite Vorsitzende des Vereins und Betreiberin der Facebook-Plattform „Genuss und Essen in Neuss“. „Aber wir sind voller Tatendrang.“ Besonders schön sei es zu sehen, sagt sie, dass auch die Vertreter verschiedener Parteien wie Jörg Geerlings von der CDU und Sascha Karbowski von der SPD als Unterstützer des Projekts mit an Bord seien. „Es geht nicht um Politik, sondern um die Gastronomie in Neuss“, meint Susanne Bünder. „Wie trostlos unsere Stadt ohne die Vielfalt des Gastronomieangebotes ist, haben wir in den vergangenen Wochen erlebt. Was wäre unser Neuss, ohne das soziale Miteinander, das in Kneipen, Bars und Restaurants stattfindet?“ Sie appelliert: „Das wollen wir nicht aufgeben, das möchten wir erhalten, mit euch, und vor allem durch euch.“