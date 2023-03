Creed-Randale in Neuss Auch das UCI-Kino wird von Störern heimgesucht

Ein fragwürdiger Trend aus dem sozialen Medium „TikTok“ macht seit Tagen bundesweit Schlagzeilen. In mehreren Kinos kam es bereits zu Randalen und Schlägereien, in Essen musste sogar die Polizei eingreifen. Gäste waren während der Vorstellung aufgestanden und über die Sitze geklettert. Es kam zu Verwüstungen. In Kleve, Erkelenz und weiteren Städten kam es bei Vorstellungen des Films „Creed III – Rocky‘s Legacy“ von Regisseur und Schauspieler Michael B. Jordan zuletzt ebenfalls zu Störungen – nun meldet auch das UCI in Neuss solche Vorfälle. „Wie in vielen Kinos in ganz Deutschland war auch unser Kino in Neuss von den TikTok-inspirierten Störungen betroffen. Wir waren entsetzt über die Rücksichtslosigkeit, mit der sich einige Personen und Gruppen verhalten haben“, sagt eine Sprecherin, die hinzufügt: „Unser Ziel ist es, Filme besser zu machen, daher werden wir unangemessenes oder störendes Verhalten in unseren Kinos nicht tolerieren.“