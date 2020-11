Unternehmen mit Sitz in Neuss : Creditreform rechnet jetzt in Hilden

Neuss Die Creditreform, eine der größten Wirtschaftsauskunfteien Europas, hat ein neues Rechenzentrum für sensible Daten in Dienst genommen.

Das wurde mit Unterstützung des Dienstleisters Schäfer IT-Systems aus Neunkirchen im Siegerland allerdings nicht am Standort Neuss etabliert, wo an der Stresemannallee gerade der Crefo-Campus als neue Firmenzentrale entsteht, sondern nach Hilden ausgelagert. „Entstanden ist ein individuelles, ausfallsicheres Datencenter, das den neuesten Stand der Technik abbildet“, fasst Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei der Creditreform, das Ergebnis zusammen.

Der Betrieb eines solchen Zentrums erfordere erhebliche Kosten, nicht zuletzt für die Stromversorgung, die Klimatisierung oder einen Sicherheitsdienst, der die Anlagen rund um die Uhr bewacht. Das habe zu der Überlegung geführt, das Datenzentrum in ein so genanntes Colocation Rechenzentrum auszulagern – also in die Räume eines professionellen Anbieters von Rechenzentrumsflächen. Der wurde in Hilden gefunden, wo ausreichend Kapazitätsreserven für ein weiteres Wachstum der Creditreform garantiert sind.