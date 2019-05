Countdown-Ampeln für Neuss : Drei, zwei, eins – und grün!

Die Bildkombo zeigt die bundesweit erste „Restzeitampel“ für Autofahrer, die 2006 in Hamburg eingeschaltet worden ist. Foto: picture-alliance/dpa/Carsten Rehder

Neuss Die FDP will Ampeln in Neuss mit Sekundenzählern ausstatten lassen. Das soll Treibstoff einsparen und Verkehrsteilnehmer sogar von Stress befreien. Der ADAC sieht das allerdings kritisch.

Von Simon Janßen

Wenn Verkehrsteilnehmer in Neuss bald einen Ohrwurm vom 80er-Hit „The Final Countdown“ haben, dann hat das einen Grund. Zumindest, wenn ein Antrag der Neusser FDP umgesetzt werde sollte. Dieser sieht vor, dass Ampeln in der Innenstadt mit Countdown-Zählern ausgestattet werden, um Autofahrer – aber auch Fußgänger und Radfahrer – über die verbleibende Rot- und Grünzeit zu informieren. Zunächst soll die Verwaltung allerdings per Verkehrsgutachten prüfen lassen, in welchen Bereichen die Spezial-Ampeln den Verkehrsfluss positiv beeinflussen können.

Der Vorteil laut FDP: Autofahrer können mit langsamer Geschwindigkeit auf die Ampel zufahren, wenn sie sehen, dass sie gleich auf Grün umschaltet und so ein unnötiges Halten des Fahrzeuges verhindern. Schließlich werde gerade beim Anfahren der meiste Treibstoff verbraucht. Auch Abgase könnten vermieden werden, da der Motor abgestellt werden kann, wenn der Countdown voll ist. Darüber hinaus fühlten sich Fußgänger und Radfahrer sicherer, wenn angezeigt wird, wie viel Zeit ihnen verbleibt, die Straße zu überqueren. Auch Autofahrer würde die „Planungssicherheit“ von Stress befreien.

Info Auch in München läuft ein Ampel-Projekt Projekt Auch in München wurde im Juli 2018 die erste Countdown-Ampel für Fußgänger aufgestellt. Initiiert wurde das Projekt von der TU München. Ergebnis Mit vergleichenden Videoaufnahmen soll das Verhalten der Radfahrer ausgewertet werden. Zum Abschluss des Versuchs wird ein Bericht erstellt, der dem Verkehrsmanagement des Kreisverwaltungsreferats zur Verfügung stehen wird.

Im nächsten Schritt sollen die Ampeln im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung sogar mit Autos „kommunizieren“ können. „Dabei erscheint im Cockpit des Pkw zum Beispiel eine kleine Ampel und dazu der Countdown, der die Grünphase anzeigt“, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Manfred Bodewig. Bei einem Besuch in Hamburg ließ sich die Neusser FDP inspirieren. Dort wurde 2005 nämlich die erste Fußgängerampel mit Countdown-Anzeige in Deutschland eingeführt. 2006 folgte das erste Modell für Kraftfahrzeuge.

Der ADAC sieht diese Ampeln – zumindest für den Kraftfahrzeugverkehr – allerdings kritisch. So bestehe beim Umschalten die Gefahr, dass Fahrzeuge „vorpreschen“. Auch die hohen Kosten für Hardware, Software und Betrieb (je nach Kreuzungsgröße seien es 100.000 bis 300.000 Euro) nennt der ADAC als Minus-Punkt. Darüber hinaus sei eine Integration eines Countdowns in verkehrsabhängige Ampelsteuerungen nicht möglich. Um den Verkehrsfluss zu verbessern und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch zu senken, empfiehlt der ADAC, die verfügbaren finanziellen Mittel zielgerichteter einzusetzen. So können beispielsweise an bestehenden Ampelanlagen moderne verkehrsabhängige Steuerungen nachgerüstet werden.

In Hamburg wurden die Auswirkungen der Restzeitanzeigen sogar wissenschaftlich untersucht. Die Ergebnisse für den Fußgänger-Countdown seien positiv: Die Zahl der so genannten „Rotläufer“ habe deutlich abgenommen. Bei den Anlagen für den Kfz-Verkehr habe sich hingegen gezeigt, dass vermehrt Fahrzeuge zu früh, also bereits in der Rotphase, gestartet sind. Darüber hinaus werden die Verbesserungen für den Verkehrsfluss als äußerst gering eingestuft.