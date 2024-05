Recherchen von Correctiv Irritation um Ökogas der Stadtwerke Neuss

Mit Gas heizen und gleichzeitig die Umwelt schonen? Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Denn Methan – ein Hauptbestandteil von Erdgas – zählt zu den sogenannten Treibhausgasen, die das Klima gefährden. Auch bei der Förderung und Verbrennung entsteht umweltschädliches CO 2 . Und doch bewerben Energieversorger in ganz Deutschland genau das: klimaneutrales Erdgas. Dem Netzwerk Correctiv zufolge handelt es sich hierbei aber oftmals um leere Versprechungen. Das Recherche-Kollektiv könne 116 deutschen Gasversorgern nachweisen, dass sie in den vergangenen 13 Jahren Gastarife und -produkte angeboten haben, die weit weniger grün sind als versprochen – darunter auch die Stadtwerke Neuss.