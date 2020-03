Coronavirus in Neuss : Kleiner Webcam-Rundgang durch die Innenstadt

Neuss Vier Webcams liefern Bilder von zentralen Plätzen in Neuss auf den PC oder aufs Smartphone. Die Aufforderungen wegen des Coronavirus zu Hause zu bleiben, zeigen offenbar Wirkung: Die Stadt wirkt wie leergefegt.

Die Stadt hat an vier Standorten in der City Webcams installiert. So hat man rund um die Uhr einen schönen Blick auf zentrale Orte im Neusser Stadtgebiet. Zwar sieht man auf den Bildern am Sonntagvormittag immer noch einige vereinzelte Spaziergänger, es sind jedoch deutlich weniger, als an einem normalen Sonntag. Die Gastromeile auf dem Markt zum Beispiel ist wie leergefegt.