Wegen Coronavirus : Diese Veranstaltungen werden in Neuss abgesagt und verschoben

Diese Veranstaltungen werden in Neuss abgesagt und verschoben

Neuss Eine Übersicht über abgesagte und verschobene Veranstaltungen in Neuss.

Theater am Schlachthof Das TaS bleibt bis Ostern komplett geschlossen. Da alle Mitarbeiter vorerst zu Hause bleiben, bittet das Theater, von E-Mails, Nachrichten und Anrufen abzusehen. Alle Karten behalten Ihre Gültigkeit, es wird versucht alle Veranstaltungen nachzuholen, gegebenenfalls können die Karten gegen eine andere Veranstaltung umgetauscht werden.

Shakespeare-Festival Der Kartenvorverkauf für das Festival (14. Mai bis 13. Juni) im Globe wird um vier Wochen verschoben. Er beginnt nun am 18. April.

CDU Der Stadtverband Neuss hat die für Donnerstag geplante Mitgliederversammlung abgesagt. Die anstehenden Vorstandswahlen will die Partei im zweiten Halbjahr vornehmen. Das sei zulässig.

Jobcenter Das Jobcenter empfiehlt seinen Kunden, Anliegen nur noch telefonisch (02131 12400), per E-Mail (JC-Rhein-Kreis-Neuss@jobcenter-ge.de), per Kontaktformular der Homepage oder per Post zu klären. Es wird darum gebeten, das Jobcenters nicht aufzusuchen.