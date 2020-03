Konzert in Neuss : Absagen von Kulturveranstaltungen

Neuss DKN-Konzert und Ladies’ Night sind abgesagt, der Kartenverkauf für das Globe-Festival startet.

Auch wenn die DKN keine städtische Einrichtung ist, sondern frei entscheiden könnte, wurde das Konzert verschoben. Der Zeitpunkt für das klassisch-romantische Gipfeltreffen, wie es in einer Ankündigung hieß, unter dem Titel „Aus Beethovens Zeit“ wird noch bekanntgegeben. Das gilt auch für die im Rahmen des Konzerts geplante Verleihung des städtischen Kunstförderpreises durch Bürgermeister reiner Breuer an die Neusser Musikerin Julia Wasmund, Cellistin und DKN-Stipendiatin.

Am morgigen Samstag (14. 3.) startet dagegen der Kartenverkauf für das Shakespeare-Festival im Globe, das in der Zeit vom 14. Mai bis 16. Juni stattfindet. Ob nicht auch das Festival abgesagt werden muss, ist hingegen noch unsicher. Derzeit, so sagt es Kulturdezernentin Christiane Zangs, werde an dem Termin festgehalten.