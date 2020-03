Familienvater im Krankenhaus : Erster Corona-Fall in Neuss bestätigt

Neuss Ein 49-jähriger Mann aus Neuss-Norf ist mit dem Coronavirus infiziert. Er wird in einem Krankenhaus behandelt. Die Kindertagesstätte Lessingplatz und die St.-Andreas-Grundschule in Norf werden vorsorglich komplett geschlossen.

Nach Angaben eines Stadtsprechers hat sich der Mann offenbar bei einem Kollegen aus dem Kreis Heinsberg angesteckt. Er lebt mit seiner vierköpfigen Familie in Norf. Nach Angaben eines Sprechers des Rhein-Kreises Neuss zeigt der Mann Symptome der Erkrankung und wird in einem Neusser Krankenhaus auf einer Isolierstation behandelt. Er wird aber nicht als kritischer Fall eingestuft.

Das Ordnungsamt und das Jugendamt sind eingeschaltet und bereiten nach Angaben der Stadt vor, dass die Familie unter Quarantäne gestellt wird. Die Kinder des Mannes besuchen die Kindertagesstätte Lessingplatz und die St.-Andreas-Grundschule in Norf. Beide Einrichtungen werden, so informierte der Rhein-Kreis Neuss am späten Abend, zunächst komplett geschlossen. In einer ersten Mitteilung war zunächst nur von einer Schließung der Kita und einem Unterrichtsausschluss der Klasse, die von einem der Kinder besucht wird, die Rede gewesen. Später wurde die Schließung von Kita und Schule bekanntgegeben.