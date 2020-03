Familienvater im Krankenhaus : Erster Corona-Fall in Neuss bestätigt

Eine Krankenschwester in Essen betrachtet zwei Abstrichröhrchen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Neuss Ein 49-jähriger Mann aus Neuss-Norf ist mit dem Coronavirus infiziert. Er wird in einem Krankenhaus behandelt. An einer Grundschule und einer Kita in Norf werden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

Nach Angaben eines Stadtsprechers hat sich der Mann offenbar bei einem Kollegen aus dem Kreis Heinsberg angesteckt. Er lebt mit seiner vierköpfigen Familie in Norf. Nach Angaben eines Sprechers des Rhein-Kreises Neuss zeigt der Mann Symptome der Erkrankung und wird in einem Neusser Krankenhaus behandelt. Er wird aber nicht als kritischer Fall eingestuft.

Das Ordnungsamt und das Jugendamt sind eingeschaltet und bereiten nach Angaben der Stadt vor, dass die Familie isoliert wird. Die Kinder des Mannes besuchen eine Grundschule und eine Kindertagesstätte in Norf. Die betroffene Grundschulklasse wird nach Angaben des Kreissprechers vom Unterricht ausgeschlossen. Noch unklar ist, ob der Fall auch Auswirkungen auf die Betreuung im Rahmen des Offenen Ganztags hat. Die betroffene Kindertagesstätte wird vorerst geschlossen. Die Behörden ermitteln jetzt weitere Kontakte des 49-Jährigen, um eventuell auch in seinem beruflichen Umfeld Maßnahmen ergreifen zu können.

(-nau/ki-/jco)