Corona-Pandemie : Zahl der Infizierten im Rhein-Kreis ist leicht gesunken

Überblick Im Rhein-Kreis ist aktuell bei 2899 Personen (Vortag: 2934) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon sind 1220 (1247) vollständig geimpft. Aufgrund ihrer Erkrankung befinden sich aktuell 22 Personen (21) in einem Krankenhaus, von denen 7 (6) vollständig geimpft sind.



Werte Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt für den Kreis bei 249,8 (243,1). Unter den aktuell Infizierten ist in 904 Fällen (925) die Delta- und in 4 Fällen (4) die Omikron-Variante nachgewiesen. Die Hospitalisierungsrate in NRW liegt bei 4,88.



Infizierten-Verteilung Neuss: 1212 (1240), Dormagen: 428 (423), Grevenbroich: 264 (271), Meerbusch: 371 (372), Kaarst: 229 (227), Korschenbroich: 182 (188), Jüchen: 144 (141), Rommerskirchen: 69 (72).