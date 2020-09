Corona in Neuss : Aus für Maskenpflicht im Unterricht sorgt für Kritik

Neuss Ab Dienstag müssen Schüler im Unterricht keine Masken mehr tragen. Diesen Kurswechsel haben Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) und die schwarz-gelbe Landesregierung vorgegeben. Das stößt bei Lehrern in Neuss und Kaarst auf Kritik.

Ulrich Dauben, Leiter des Quirinus-Gymnasiums, erklärt: „Wir appellieren dringend an die Schüler, die Maskenpflicht auch im Unterricht beizubehalten. Unter den gegebenen Umständen bietet sie noch immer einen hohen Schutz. Die Lehrer werden das auch in ihren Gruppen offensiv thematisieren. Vor allem in der Oberstufe sehen das viele Schüler ähnlich, sie haben keine Lust, nochmal zu Hause bleiben zu müssen.“

Ähnlich argumentiert auch

Bruno von Berg, Schulleiter am Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst: „Ich hätte mir vorstellen können, die Pflicht weiterzumachen, denn sie gibt eine gewisse Sicherheit. Aber: Unterricht mit Maske ist auch schwierig, vor allem Fremdsprachen. Man wird es nicht risikofrei hinbekommen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich nehme an, dass viele Schüler die Maske im Unterricht weiter tragen werden.“