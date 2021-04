Corona im Rhein-Kreis Neuss : Kontaktverfolgung: Kreis setzt auf die „Luca-App“

Rhein-Kreis Schluss mit „Zettelwirtschaft“: Um die Kontaktnachverfolgung zu vereinfachen, wird im Rhein-Kreis Neuss ab sofort flächendeckend die „Luca-App“ eingesetzt.

Ein entsprechender Vertrag wurde mit dem Entwickler der App abgeschlossen. Mit der an das Kreisgesundheitsamt angeschlossenen Lösung, die eine Anknüpfung an die dort verwendete Software „Sormas“ ermöglicht, wird die Nachverfolgung von Kontaktpersonen digitalisiert. Sie ist unverändert ein wesentliches Mittel zur Durchbrechung von Infektionsketten in der Corona-Pandemie.