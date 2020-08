Corona-Schützenfest 2020 in Neuss : Fahne am Quirinusmünster auch ohne Fest gehisst

Auch ohne Fest flattert die Fahne hoch oben im Wind. Foto: Berns, Lothar (lber)

Auch wenn das Schützenfest in Neuss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden kann, wird an liebgewonnenen Traditionen festgehalten. Aber auch da ist 2020 alles etwas anders. Hoch oben am Turm des Quirinusmünsters prangt seit Montag die rot-weiße Fahne, die normalerweise am Schützenfest-Samstag dessen Eröffnung anzeigt. Ja, ist denn doch noch Schützenfest? Oberpfarrer Monsignore Guido Assmann erklärt: „Die Fahne ist unser Beitrag, den Neussern zu zeigen, dass das Heimatfest und die Lebensfreude nicht vergessen werden.“ In diesem Jahr weht die Fahne ab dem Festtag des Heiligen Bartholomäus. Denn nach altem Brauch wird normalerweise das Schützenfest gefeiert am Sonntag nach Bartholomäus.

Eine ganze Woche lang – eine Oktav – wird die Fahne auf das Fest hinweisen. Das Hissen gehört normalerweise neben dem Böllern der Kanonen und dem Geläut der Glocken zum Dreiklang der Festeröffnung. Mehr als 50 Meter über dem Münsterplatz flattert die Fahne nun im Wind.

Am Samstag, 29. August, wird zudem um 17 Uhr die Quirinusglocke läuten. Damit wird an den Zeitpunkt erinnert, an dem normalerweise das Totengedenken beim Schützenfest stattfindet. „Die Glocke wird aufrufen, der Verstorbenen zu gedenken, auch wenn wir dazu nicht zusammenkommen können“, erklärt Assmann. Am Sonntag, 30. August, wird ab 10 Uhr das Hochamt in der Basilika gefeiert. In Fürbitten wird der lebenden und verstorbenen Schützen gedacht wird. Auch einen ökumenischen Beitrag wird es geben. Die Pfarrer Sebastian Appelfeller und Guido Assmann stellen in den nächsten Tagen ein Video online, wie die christlichen Kirchen eingebunden sind.

(abu)